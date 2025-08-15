В «Локомотиве» опровергли интерес к защитнику «Пари НН» Шнапцеву

В пресс-службе «Локомотива» опровергли «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Пари НН» Максиму Шнапцеву.

«Локомотив» не рассматривает возможность подписания защитника «Пари НН» Максима Шнапцева», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

15 августа Sport24 сообщил, что железнодорожники заинтересованы в подписании 21-летнего защитника.