В «Локомотиве» опровергли интерес к защитнику «Пари НН» Шнапцеву
В пресс-службе «Локомотива» опровергли «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Пари НН» Максиму Шнапцеву.
«Локомотив» не рассматривает возможность подписания защитника «Пари НН» Максима Шнапцева», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».
15 августа Sport24 сообщил, что железнодорожники заинтересованы в подписании 21-летнего защитника.
Новости