15 августа, 21:42

В «Локомотиве» опровергли интерес к защитнику «Пари НН» Шнапцеву

Артем Бухаев
Корреспондент

В пресс-службе «Локомотива» опровергли «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Пари НН» Максиму Шнапцеву.

«Локомотив» не рассматривает возможность подписания защитника «Пари НН» Максима Шнапцева», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

15 августа Sport24 сообщил, что железнодорожники заинтересованы в подписании 21-летнего защитника.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
