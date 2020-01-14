Источник: Саксесс хочет покинуть «Уотфорд». На игрока претендует ЦСКА

Нападающий «Уотфорда» Айзек Саксесс входит в сферу интересов ЦСКА. 24-летний нигериец хочет покинуть английский клуб, так как недоволен количеством игроков времени, которое получает в команде, сообщает Allnigeriasoccer.com.

На нападающего также претендуют «Эспаньол» и «Нант». В этом сезоне форвард провел за английскую команду всего 6 матчей (5 голов за 61 игру за три с половиной сезона), пропустив продолжительное время из-за травмы.

В 2016 году «Уотфорд» заплатил «Гранаде» за Саксесса 15 миллионов евро. Контракт форварда со «шмелями» рассчитан до 2023 года.