Источник: «Рубин» прислал протест в РФС по матчу с «Краснодаром»

«Рубин» прислал протест в РФС по итогам матча 11-го тура Тинькофф РФС против «Краснодара» (1:3), сообщает «РБ-Спорт».

Как ранее сообщали СМИ, сразу после поражения в Краснодаре представители «Рубина» начали изучать спорные эпизоды и обратили внимание на момент с назначением пенальти. На 43-й минуте Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу увидел нарушение правил.

Сначала судья обратил внимание, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля. Затем он показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого он возобновил игру.

Спустя пару секунд после ввода мяча Вилков пошел смотреть видео с игрой рукой у Самошникова. Сделано это было в обход десятого пункта протокола об использовании VAR. В протоколе отмечается, что судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру.