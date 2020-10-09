Источник: Рахимов возглавит «Уфу»
Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов, утверждает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». Власти республики рассматривали на должность кандидатуры Сергея Юрана и Олега Кононова, но в результате выбрали 55-летнего специалиста, который ранее воглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат».
7 октября в отставку с поста главного тренера «Уфы» подал Вадим Евсеев, который работал с командой с марта 2019 года.
После 10 туров «Уфа» занимает 15-е место в таблице Тинькофф-РПЛ с 6 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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