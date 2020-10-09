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Источник: Рахимов возглавит «Уфу»

17:10
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Рашид Рахимов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Новым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов, утверждает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». Власти республики рассматривали на должность кандидатуры Сергея Юрана и Олега Кононова, но в результате выбрали 55-летнего специалиста, который ранее воглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат».

7 октября в отставку с поста главного тренера «Уфы» подал Вадим Евсеев, который работал с командой с марта 2019 года.

После 10 туров «Уфа» занимает 15-е место в таблице Тинькофф-РПЛ с 6 очками.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/5752

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