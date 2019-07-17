Источник: ПСВ может продать Перейро "Спартаку" за 10 – 15 миллионов евро

"Спартак" может приобрести у ПСВ 24-летнего уругвайского атакующего полузащитника Гастона Перейро. Голландский клуб ждет официального предложения и намерен получить от трансфера от 10 до 15 миллионов евро, сообщает Voetbal International.

Окружение Перейро понимает желание ПСВ заработать и изучает возможности на рынке. Его контракт рассчитан до лета 2020 года, у клуба есть варианты замены на позицию уругвайца, потому не боится потерять игрока.

В сезоне-2018/19 он провел 36 официальных матчей за ПСВ, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

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