Источник: председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков в ближайшее время покинет РЖД

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в ближайшее время сменит место работы, сообщает Telegram-канал «Vgudok».

По информации источника, Мещеряков покидает РЖД, где занимал должность статс-секретаря и заместителя генерального директора.

Мещеряков стал вице-президентом РЖД в 2012 году, с 2017 года занял должность заместителя генерального директора организации.

В то же время журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем Telgram-канале сообщил: «Насколько я знаю: идет на повышение, в прекрасном настроении и в «Локо» остается».