Источник: «Палмейрас» хочет купить полузащитника «Спартака» Барко

«Палмейрас» хочет приобрести полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, сообщает издание BolaVIP.

Как отмечает источник, сделка осложняется тем, что красно-белые запросили за трансфер 26-летнего футболиста 20 миллионов евро, которые бразильский клуб не готов платить из-за значительных финансовых расходов в последнем трансферном окне. Вопрос перехода должен быть решен в ближайшие несколько недель.

26 мая сообщалось, что «Фламенго» планирует подписать Барко до начала клубного чемпионата мира. В покупке аргентинца заинтересован лично главный тренер команды Фелипе Луис.

Барко летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». В минувшем сезоне он провел 36 матчей за московский клуб во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав 9 результативных передач.