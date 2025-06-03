Осинькин: «Мы в «Крыльях» никогда не покупали игроков на бюджетные деньги»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах самарского клуба.

— «Крылья» намерены урезать бюджет. Не тревожно за команду? Не повторит ли она в итоге путь того же «Факела»?

— Наше внутреннее правило было таким. Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег. Трансферы осуществлялись на средства от удачных продаж игроков. Мы в принципе неплохо зарабатывали. По-моему, еще часть денег не дошла от трансфера Гарре. Я никогда не лез в финансовую часть, но у нас была именно такая стратегия.

Что касается сокращения бюджета... Слышал об этом, да. Придут ли новые спонсоры? Какие деньги дадут? Бывает же и так, что новый спонсор может влиять на принятие определенных кадровых решений. Но это уже вопросы не ко мне. Есть руководители клуба — их прерогатива.

Определенное беспокойство присутствует. Но, уверен, что такой большой клуб с грандиозной армией болельщиков будет жить. «Крылья» — визитная карточка Самарской области. Их не должны бросить.

Осинькин с 2020 года возглавлял «Крылья Советов» и покинул команду по окончании сезона РПЛ-2024/25. Самарцы финишировали на десятом месте в турнирной таблице.