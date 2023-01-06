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Источник: новый главный тренер «Краснодара» Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан», сообщает Sport24.

По информации источника, клуб из Белграда проявлял интерес к сербскому специалисту еще с лета, но тогда Ивич выбрал вариант с «Маккаби». Зимой у тренера было два предложения: от «Партизана» и «Краснодара».

Сообщается, что представители российского клуба были настойчивее, а проект Галицкого заинтересовал Ивича, поэтому он выбрал РПЛ.

4 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с сербским специалистом на два года. Ивич встретится с командой 12 января на сборе в Дубае.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Партизан
Владимир Ивич
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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