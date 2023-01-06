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Баранник: «В «Локомотив» пришло новое руководство, сейчас клуб работает на перспективу»

Мария Гусева
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал последние трансферы железнодорожников.

— В «Локомотив» пришло новое руководство, которое ранее работало с молодыми игроками, — цитирует «РБ Спорт» Баранника. —  И сейчас клуб работает на перспективу. У них и так неплохой подбор молодых игроков. Пришел тренер Михаил Галактионов, привыкший работать с молодежью. Он знает прекрасно всех этих игроков. Я бы сказал, что, когда «Локомотив» делал ставку на молодых иностранцев, это тоже была не самая плохая селекция. Они в какой-то степени продолжают эту линию. За это их можно только похвалить.

В конце года «Локомотив» подписал полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова, которые играли за «Крылья Советов». Позднее в состав железнодорожников перешел вратарь «Химок» Илья Лантратов.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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