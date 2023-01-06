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Рианчо: «В банных делах в «Спартаке» был только один эксперт — Денис Глушаков»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, кто был лидером у красно-белых, когда он работал в московском клубе.

«Самые большие яйца в «Спартаке» были у Промеса, — цитирует Sport24 Рианчо. — Честно, в душ не заглядывал. В ванных и банных делах у нас был только один эксперт — Денис Глушаков. Он точно знает, у кого самый большой».

Рианчо возглавлял московский «Спартак» с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Ранее специалист работал помощником Массимо Карреры.

Источник: Sport24
Денис Глушаков
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
3
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 - : -
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