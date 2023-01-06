Рианчо: «В банных делах в «Спартаке» был только один эксперт — Денис Глушаков»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, кто был лидером у красно-белых, когда он работал в московском клубе.
«Самые большие яйца в «Спартаке» были у Промеса, — цитирует Sport24 Рианчо. — Честно, в душ не заглядывал. В ванных и банных делах у нас был только один эксперт — Денис Глушаков. Он точно знает, у кого самый большой».
Рианчо возглавлял московский «Спартак» с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Ранее специалист работал помощником Массимо Карреры.
Источник: Sport24
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|3.03
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Динамо – Кр. Советов
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