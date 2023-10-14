Источник: на Абаскаля не давят разговоры об отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не думает об уходе из московского клуба, сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, испанский специалист в курсе негативного фона в прессе, однако он не обращает на это внимания. Отмечается, что Абаскаль спокойно продолжает выполнять свою работу и не задумывается о возможности отставки.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт испанца с московской командой действует до конца июня 2025-го. 11 октября сообщалось, что будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступлений красно-белых осенью.

На данный момент спартаковцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.