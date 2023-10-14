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Сегодня, 17:38

Сантос после матча «Зенита» с «Кайратом» восхитился Казахстаном

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги товарищеского матча с «Кайратом» — 2:2.

«Это прекрасный опыт с точки зрения того, чтобы узнать новую страну, новую культуру. Было приятно побывать в новом городе — он очень красивый. Раньше слышал про Казахстан только из каких-то новостей, прессы. А сейчас смог собственными глазами убедиться, что это действительно очень приятная и гостеприимная страна», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

В этой встрече у хозяев отличились Жоао Пауло и Офри Арада. У россиян голами отмитились Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 22 октября.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-14-duglas-santos-kazakhstan-ochen-priyatnaya-i-gostepriimnaya-strana.htm
Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Кайрат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

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ЦСКА

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Виктор Александров

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