Силкин: «Для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении бело-голубых в первой трети сезона.

«Чего я ожидал от «Динамо» перед началом сезона? Честно говоря, для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место. В команде должна появиться стабильность, должны быть игроки, которые могут делать разницу. Те, кто пришел летом, только вливаются в коллектив. Тот же Карраскаль, который в ЦСКА зарекомендовал себя как техничный игрок, вылетел оттуда, потому что не нашел общий язык с тренером. Сейчас от него ждут большего. Нужно время на адаптацию в новой команде», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 17 очков за 11 туров.