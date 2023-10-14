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Сегодня, 20:16

Силкин: «Для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении бело-голубых в первой трети сезона.

«Чего я ожидал от «Динамо» перед началом сезона? Честно говоря, для меня было очевидно, что «Динамо» сходу не сможет бороться за первое место. В команде должна появиться стабильность, должны быть игроки, которые могут делать разницу. Те, кто пришел летом, только вливаются в коллектив. Тот же Карраскаль, который в ЦСКА зарекомендовал себя как техничный игрок, вылетел оттуда, потому что не нашел общий язык с тренером. Сейчас от него ждут большего. Нужно время на адаптацию в новой команде», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

На данный момент «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 17 очков за 11 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005387261_silkin_byilo_ochevidno_chto_dinamo_shodu_ne_smojet_borotsya_za_pervoe_mesto
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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