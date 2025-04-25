Источник: Мангаш может покинуть «Спартак» летом

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш заинтересовал несколько клубов чемпионата Португалии, сообщает «Евро-Футбол».

По информации источника, красно-белые готовы продать 27-летнего защитника, но только в случае если клуб найдет ему замену.

Контракт Мангаша со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за российский клуб 15 матчей и забил 1 гол.