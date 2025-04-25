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Пильгуй ожидает, что в матче «Динамо» — «Зенит» не будет много голов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Владимир Пильгуй думает, что в матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» будет мало голов.

«Что может помочь победить «Динамо»? Прежде всего настрой. Я думаю, что он будет обязательно. Также точное выполнение тех заданий, которые даст тренер, чтобы это от каждого исходило и никто не отступал. Поддержка болельщиков тоже будет иметь большое значение. Тяжело давать прогнозы. И «Зениту», и «Динамо» очки нужны. Я думаю, что «Зениту» больше нужны, им сейчас нельзя терять ни одного очка. Тут может двояко сыграть: с одной стороны, это мобилизует, с другой — могут перегореть ребята. Много голов не ожидаю, думаю, что до одного мяча будет игра. Важно, кто первый забьет», — сказал Пильгуй ТАСС.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 26 апреля на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 14.00 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 25 матчах. «Краснодар» с 55 очками лидирует в таблице чемпионата. «Динамо» идет на пятой позиции (46 очков).

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Владимир Пильгуй
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Источник: Мангаш может покинуть «Спартак» летом
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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Рубин

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Зенит

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 9
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