Александр Медведев заявил, что «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус» и «Барселону»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб старается равняться на «Баварию», «Ювентус» и «Барселону» по количеству трофеев на турнирах.

13 июля «Зенит» победил «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:2.

«Трофеи никогда не надоедают — посмотрите на «Баварию», «Ювентус», «Барселону», у нас есть примеры, на кого равняться. Сейчас ощущения — праздник. Боевой матч, очень интересный. Во втором тайме игра поменялась, «Краснодар» все бросил, что можно, быстрый гол забили, получили в ответ», — приводит слова Медведева ТАСС.

Первый матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведет 20 июля на выезде против «Крыльев Советов».