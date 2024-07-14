Александр Медведев заявил, что «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус» и «Барселону»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб старается равняться на «Баварию», «Ювентус» и «Барселону» по количеству трофеев на турнирах.
13 июля «Зенит» победил «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:2.
«Трофеи никогда не надоедают — посмотрите на «Баварию», «Ювентус», «Барселону», у нас есть примеры, на кого равняться. Сейчас ощущения — праздник. Боевой матч, очень интересный. Во втором тайме игра поменялась, «Краснодар» все бросил, что можно, быстрый гол забили, получили в ответ», — приводит слова Медведева ТАСС.
Первый матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведет 20 июля на выезде против «Крыльев Советов».
Источник: ТАСС
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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