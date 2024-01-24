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Источник: «Локомотив» пока не вступал в переговоры по новому контракту с Магкеевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» пока не вступал в переговоры с защитником Станиславом Магкеевым, который недавно восстановился после травмы, сообщает Metaratings.ru.

Магкеев порвал крестообразную связку колена в матче 26-го тура РПЛ-2022/23 против «Сочи» (3:0). В нынешнем чемпионате футболист пока ни разу не появился на поле.

Действующее соглашение «Локомотива» с 24-летним защитником истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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