Источник: «Локомотив» пока не вступал в переговоры по новому контракту с Магкеевым

«Локомотив» пока не вступал в переговоры с защитником Станиславом Магкеевым, который недавно восстановился после травмы, сообщает Metaratings.ru.

Магкеев порвал крестообразную связку колена в матче 26-го тура РПЛ-2022/23 против «Сочи» (3:0). В нынешнем чемпионате футболист пока ни разу не появился на поле.

Действующее соглашение «Локомотива» с 24-летним защитником истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.