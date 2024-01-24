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Агент Миладиновича: «Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Антон Синьков рассказал, что защитник Иван Миладинович и «Сочи» расторгли на контракт на приемлемых для игрока условиях.

«Расторгли контракт на приемлемых для игрока условиях. Сейчас он полетит в Сербию. Информация о нем есть на столах большого количества клубов. Есть варианты трудоустройства в Казахстане и Грузии, но пока только на словах. Я думаю, большой проблемой найти клуб для Ивана не станет. Российские клубы? Идет общения с некоторыми командами. Обсуждение контрактных условий. Но конкретики на бумаге пока нет. Надеюсь, совсем скоро появится», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миладинович провел за «Сочи» 21 матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Сочи
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