Источник: «Локомотив» и «Динамо» интересовались тренером «Зари» Скрипником

Российские клубы проявляли интерес к главному тренеру луганской «Зари» Виктору Скрипнику, сообщил в эфире программы «ТаТоТаке» украинский журналист Михаил Спиваковский.

По данным источника, осенью прошлого года и весной нынешнего Скрипником интересовались «Динамо» и «Локомотив». Также ранее появилась информация, что тренер может возглавить киевское «Динамо» вместо Алексея Михайличенко. Спиваковский эту информацию опроверг.

На момент остановки чемпионата Украины «Заря» занимает второе место в чемпионате Украины, имея в активе 46 очков в 23 матчах. 50-летний Виктор Скрипник ранее также тренировал «Вердер» и «Ригу», с которой выиграл чемпионат и Кубок Латвии.