Источник: «Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с Жоау Мариу
«Локомотив» хочет на постоянной основе подписать полузащитника Жоау Мариу, утверждает журналист Transfermarkt Николо Скира в Twitter. У российского клуба есть возможность выкупить контракт 27-летнего игрока сборной Португалии за 18 миллионов евро, но красно-зеленые хотят договориться о снижении суммы. Переговоры с «Интером» продолжаются.
«Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» в августе прошлого года. За российскую команду он в этом сезоне провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
#LokomotivMoscow want to sign on a permanent deal the portoguese midfielder #JoaoMario. They have the option to buy him for € 18M, but russian club prefers to spend less. Talks ongoing with #Inter to find an agreement. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) March 26, 2020