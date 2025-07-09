Антон Миранчук ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном интересе со стороны «Зенита».

В среду, 9 июля швейцарская команда уступила клубу из Санкт-Петербурга (2:5) в товарищеском матче.

— Этим летом были слухи о переходе в «Зенит». Как вы на них реагировали?

— Да как... вот сейчас стою, не понимаю ничего.

— С игроками «Зенита» не обсуждали эти вопросы?

— Нет. Скандалы в межсезонье в российском футболе? Если периодически что-то доносится, слежу. Могу что-то обсудить с друзьями. А в целом не слежу.

— Успели ли выучить язык в Швейцарии?

— Какие-то слова понимаю. Стал где-то что-то добавлять на французском. Немножко прибавил в этом плане.

— Каково это — приезжать в Россию, представляя другой клуб? Какие ощущения?

— Это вообще было неожиданно для всех. Когда я приехал на предсезонку мне сказали, что есть возможность сыграть с «Зенитом». Я обрадовался. Ребята сначала не понимали, а сейчас, когда приехали, уже готовы остаться (смеется).

Антон Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Контракт 29-летнего россиянина с клубом из Швейцарии действует до конца июня 2026 года.