Источник: «Краснодар» запрашивал у «Флуминенсе» за Кордобу 30 миллионов евро

«Флуминенсе» рассматривал возможность подписания нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, сообщает FluminenseXtra.

По данным источника, российский клуб запросил за 32-летнего колумбийца 30 миллионов евро. Это оказалось вне финансовых возможностей «Флуминенсе».

Кордоба играет за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2025/26 в 24 матчах он забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.