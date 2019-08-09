Источник: "Краснодар" претендует на полузащитника "Бетиса" Тельо

Полузащитник "Бетиса" Кристиан Тельо может оказаться в "Краснодаре". Российский клуб претендует на 27-летнего испанца, утверждает Estadio Deportivo.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. В его услугах заинтересованы несколько команд, но фаворитом считается именно "Краснодар". Однако пока "Бетису" официального предложения не поступало.

Тельо является воспитанником "Барселоны" и провел за каталонский клуб в период с 2011 по 2017 годы 59 матчей, в которых забил 11 мячей. Также он выступал за "Порту" и "Фиорентину".

В составе "Бетиса" Тельо провел в прошлом сезоне 41 матч и забил 5 голов, а также сделал 9 результативных передач. В его активе есть одна игра за сборную Испании.