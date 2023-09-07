Источник: «Краснодар» планирует приобрести правого вингера

«Краснодар» ищет игрока в атакующую линию, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб намерен приобрести правого вингера. Сейчас «быки» активно работают над всеми доступными вариантами на рынке. Приоритет — иностранный футболист. Но не исключено, что клуб может приобрести россиянина на эту позицию.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 7 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом». Игра состоится 16 сентября.