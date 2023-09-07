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Сегодня, 15:41

Черчесов рассказал, что представители европейских клубов часто спрашивают его о российских игроках

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что ему часто задают вопросы о российских игроках.

«За нашими игроками следят. Знают мой телефон и часто звонят и спрашивают про того или иного игрока. Могу только свое мнение сказать, как бежит, отдает. Но говорю, чтобы не спрашивали, брать-не брать, какой он человек и так далее.

Многие интересуются, но другое дело, что от интереса до контракта... наверное, у больших клубов не только один игрок бывает на карандаше, поэтому многие нюансы должны сложиться", — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов летом этого года покинул «Ференцварош». Он возглавлял венгерский клуб с 2021 года. Ранее Черчесов работал в сборной России, «Легии», московском «Динамо», «Ахмате», «Амкаре», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».

Станислав Черчесов
Футбол
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Марат Быстров

Ахмат

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