Источник: ЦСКА делал несколько попыток подписать Изидора летом

ЦСКА предпринимал несколько попыток подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Зенит» является фаворитом в борьбе за 23-летнего игрока, а агент футболиста активно взаимодействует с петербургским клубом. Переход француза в ЦСКА возможен лишь в случае срыва переговоров с «Зенитом».

Ранее «СЭ» сообщал, что форвард может быть арендован сине-бело-голубыми до конца сезона с обязательным правом выкупа.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Игрок забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.