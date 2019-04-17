Источник: Ковачич ведет переговоры с "Зенитом"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат "Реалу", может продолжить карьеру в "Зените", утверждает Daily Mail. В арендном соглашении 24-летнего хорвата с "синими" нет опции выкупа, поэтому его представители ведут переговоры с сине-бело-голубыми.

Ранее главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил желание приобрести Ковачича на постоянной основе. Однако сам итальянский специалист может быть уволен по окончании текущего сезона. Кроме того, "Челси" находится под угрозой трансферного бана на два окна. Transfermarkt оценивает Ковачича в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Ковачич провел 43 матча за "Челси" и отметился 2 голевыми пасами.

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