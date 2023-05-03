Источник: контракт Джикии со «Спартаком» продлится автоматически при половине сыгранных матчей в следующем сезоне

Стало известно, при каком условии контракт защитника «Спартака» Георгия Джикии будет автоматически продлен.

По данным «РБ Спорт», стороны смогут достаточно просто активировать опцию продления контракта. Для этого 29-летний Джикия должен будет сыграть более половины матчей команды в следующем сезоне. В таком случае соглашение продлится автоматически еще на год.

Нынешнее соглашение Джикии со «Спартаком» было подписано в августе 2021 года на три сезона с опцией продления еще на год. Он играет за красно-белых с 2017 года.

За это время защитник провел за «Спартак» 201 матч в различных турнирах, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.