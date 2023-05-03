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Сегодня, 13:55

Источник: контракт Джикии со «Спартаком» продлится автоматически при половине сыгранных матчей в следующем сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, при каком условии контракт защитника «Спартака» Георгия Джикии будет автоматически продлен.

По данным «РБ Спорт», стороны смогут достаточно просто активировать опцию продления контракта. Для этого 29-летний Джикия должен будет сыграть более половины матчей команды в следующем сезоне. В таком случае соглашение продлится автоматически еще на год.

Нынешнее соглашение Джикии со «Спартаком» было подписано в августе 2021 года на три сезона с опцией продления еще на год. Он играет за красно-белых с 2017 года.

За это время защитник провел за «Спартак» 201 матч в различных турнирах, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
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Торпедо – Ахмат
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6.05 19:00
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