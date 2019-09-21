Источник: Кокорин мог продолжить карьеру во Франции

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин мог продолжить карьеру во Франции. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян в эфире телеканала «Матч Премьер». Один из клубов лиги 1 был готов арендовать 28-летнего российского форварда. Какой именно это клуб, не сообщается.

— Все уперлось в выезд за границу, — сообщает Арустамян в своем Telegram-канале. — Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу — в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе.

Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации игрока вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».