Источник: «Кельн» пока не может договориться об аренде Хеведеса

«Кельн» хочет оформить трансфер защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса. Спортивный директор немецкого клуба Хорст Хельдт и финансовый директор Александер Верле встречались с представителями московского клуба, пока не смогли достичь соглашения, утверждает Bild.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил факт ведения переговоров.

Как сообщалось в немецких СМИ, «Кельн» готов арендовать 31-летнего защитника. Для осуществления перехода Хеведесу нужно будет согласиться на понижение зарплаты.

Футболист выступает за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в РПЛ и получил 1 желтую карточку. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Хеведес зарабатывает в «Локо» более 3 миллионов евро за сезон.