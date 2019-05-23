Источник: исполком РФС отложил вопрос изменения лимита на легионеров

Вопрос об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2020/21 отложен до следующего заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), информирует ТАСС.

Заседание исполкома РФС прошло в четверг, 23 мая, в Москве. Обсуждение вопроса лимита на легионеров, который может быть изменен, начиная с сезона-2020/21, был на повестке дня.

Напомним, что в премьер-лиге действует лимит "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле). В ФНЛ можно выпускать не больше трех легионеров и иметь в заявке не больше пяти. В ПФЛ легионеры запрещены.

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