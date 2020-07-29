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Источник: Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко

09:58
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Ксения Коваленко. Фото Instagram
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, пара живет в Москве, в поселке Павлово-2, однако Глушаков не может постоянно находиться там в связи с выступлениями за команду из Грозного. Сообщается, что в связи с отношениями с Коваленко 33-летний футболист хочет перейти в один из московских клубов. Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры со «Спартаком» и запросил у команды, за которую выступал с 2013 по 2019 год, зарплату в 1,5 миллиона евро в год.

Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» на правах свободного агента, досрочно расторгнув контракт с красно-белыми. На счету полузащитника 6 голов и 1 результативная передача в 27 матчах за грозненцев.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/19381

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