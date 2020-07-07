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Источник: Газизов и Васильев — кандидаты на пост генерального директора «Спартака»

7 июля 2020, 15:11
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа» Вадим Васильев. Фото AFP
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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Стали известны имена кандидатов на пост генерального директора «Спартака».

По информации Telegram-канала «Футбольный Биги», на должность в московском клубе претендует генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. «Чемпионат» сообщает, что красно-белые также рассматривают кандидатуру бывшего вице-президента и генерального директора «Монако» Вадима Васильева.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. 33-летний немец был назначен в мае 2019 года.

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