Стали известны имена кандидатов на пост генерального директора «Спартака».

По информации Telegram-канала «Футбольный Биги», на должность в московском клубе претендует генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. «Чемпионат» сообщает, что красно-белые также рассматривают кандидатуру бывшего вице-президента и генерального директора «Монако» Вадима Васильева.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. 33-летний немец был назначен в мае 2019 года.