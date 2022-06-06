РПЛ получит больше 11 миллиардов рублей по соглашению с новым официальным партнером

Стала известна сумма контракта РПЛ с новым генеральным партнером и официальным букмекером.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в ближайшее время будет подписано соглашение на 4 года — с сезона 2022/2023 по 2025/2026. Сумма составит 11,04 миллиарда рублей.

По условиям соглашения новый партнер получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.