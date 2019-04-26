На следующей неделе будет официально объявлено о завершении сделки по смене собственника в "Динамо", сообщает телеграм-канал Sport_inside. Банк ВТБ заплатит 10 миллиардов рублей нынешнему владельцу акций бело-голубых.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 25 туров. Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова проведут против "Ахмата".

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