Источник: ЦСКА намерен арендовать нападающего «Эстудиантеса» Паласиоса

ЦСКА ведет переговоры по трансферу нападающего «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, армейцы хотят взять игрока в аренду с правом выкупа. В свою очередь, президент аргентинского клуба Хуан Верон намерен оформить полноценный трансфер.

Паласиос выступает за «Эстудиантес» с февраля 2024 года. В сезоне-2024/25 на счету вингера 25 матчей, в которых он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт 24-летнего уругвайца с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.