«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» примет ЦСКА в рамках 1-го тура РПЛ в понедельник, 21 июля. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Оренбург» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

21 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)

По итогам сезона-2024/2025 команда из Оренбурга вылетела из премьер-лиги, однако после исключения «Торпедо» из-за коррупционного скандала, заняла его место в высшем дивизионе.

Московский клуб в прошедшем сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

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