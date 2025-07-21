«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд

«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составы перед матчем 1-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.30 мск.

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Гюрлюк.

Запасные: Сысуев, Ходанович, Хотулев, Сыщенко, Поройков, Ломакин, Болотов, Оганесян, Барановский, Гузина, Томпсон, Сахархизан.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Виллиан Роша, Мойзес, Глебов, Обляков, Кисляк, Круговой, Мусаев, Шуманский.

Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Келлвен, Бандикян, Матеус Алвес, Койта, Алеррандро.