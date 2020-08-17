Источник: ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга»

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Жоау Пальинье, который на правах аренды выступал за «Брагу», сообщает PortugueseSoccer.com со ссылкой на O Jogo.

По информации источника, московский клуб предлагал за 25-летнего игрока 10 миллионов евро. Однако португальцы отвергли предложение армейцев.

Контракт Пальиньи со «Спортингом» истекает летом 2023 года. В прошедшем сезоне он провел за «Брагу» 44 матча во всех турнирах и забил 4 гола.