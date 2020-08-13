Источник: «Бешикташ» может подписать контракт с Кузяевым

По информации Ajanspor, «Бешикташ» заинтересован в приглашении полузащитника Далера Кузяева. Турецкий клуб уже приступил к переговорам с «Зенитом», несмотря на то, что контракт футболиста с клубом уже истек.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кузяев и «Зенит» взяли паузу в переговорах, чтобы футболист смог изучить варианты от иностранных клубов.

«СЭ» писал, что сам игрок настроен покинуть команду. Приоритетом для 27-летнего полузащитника остается отъезд в Европу.

В прошлом сезоне Кузяев в провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.