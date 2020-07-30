Кузяев планирует покинуть «Зенит»

По данным «СЭ», футболист «Зенита» Далер Кузяев настроен покинуть клуб, с которым у него истекает соглашение. Приоритетом для 27-летнего полузащитника остается отъезд в Европу. Представители игрока сборной России ведут переговоры с рядом клубов.

У Кузяева есть предложение от «Зенита», однако его полузащитник будет рассматривать только в крайнем случае. (Константин Алексеев)

В сезоне-2019/20 хавбек провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 4 передачи во всех турнирах.