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Кузяев планирует покинуть «Зенит»

18:46
Далер Кузяев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», футболист «Зенита» Далер Кузяев настроен покинуть клуб, с которым у него истекает соглашение. Приоритетом для 27-летнего полузащитника остается отъезд в Европу. Представители игрока сборной России ведут переговоры с рядом клубов.

У Кузяева есть предложение от «Зенита», однако его полузащитник будет рассматривать только в крайнем случае. (Константин Алексеев)

В сезоне-2019/20 хавбек провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 4 передачи во всех турнирах.

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