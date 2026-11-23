НХЛ, расписание и результаты 22-23 ноября: «Каролина» победила «Рейнджерс», «Сент-Луис» переиграл «Эдмонтон». Все матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Вечером в воскресенье, 22 ноября в НХЛ прошел матч «Рейнджерс» — «Каролина» (2:5).

В ночь на понедельник, 23 ноября состоялись игры «Тампа-Бэй» — «Баффало» (2:6), «Даллас» — «Питтсбург» (1:0), «Сент-Луис» — «Эдмонтон» (5:4 Б) и «Ванкувер» — «Чикаго» (3:6).

22 ноября, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 21:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Каролина

23 ноября, понедельник

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 01:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Баффало

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 03:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 04:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Чикаго

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2026/27