Источник: "Барселона" получит 7,5 процента от следующего трансфера Малкома

Стали известны новые подробности перехода нападающего Малкома, который перебрался из "Барселоны" в "Зенит". Каталонцы получат 7,5 процента от следующего трансфера бразильца, сообщает El Mundo Deportovo.

"Барселона" продала 22-летнего форварда в российский клуб за 40 миллионов евро. Также в договоре прописаны еще 5 миллионов, который "Зенит" может выплатить в качестве бонусов.

Малком подписал с командой из Санкт-Петербурга контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что его зарплата в России составит 6 миллионов евро в год.