Источник: агент Камоцци попросил у «Спартака» 10 процентов от суммы продажи Ларссона

Футбольный агент Франко Камоцци попросил у «Спартака» 10 процентов от суммы продажи Джордана Ларссона в другой клуб.

Эти сведения приводит Telegram-канал «BlackMirror», который опубликовал письмо Камоцци от февраля 2021 года в адрес Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна. На тот момент она входила в совет директоров клуба.

«Дорогая Зарема, я хотел бы обсудить с вами оформление нашего соглашения в отношении игрока Джордана Ларссона, — приводится текст письма в телеграм-канале BlackMirror. — Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10 процентов от будущих трансферных сборов, полученных «Спартаком» от любого третьего клуба. Я имею в виду два возможных решения для включения такого механизма: А. Мы подписываем дополнение к моему договору о скаутинге, в соответствии с которым такой условный платеж будет представлять собой «бонус» в дополнение к ежемесячной фиксированной плате.

Б. Мы подписываем эксклюзивный мандат, в соответствии с которым клуб назначает меня посредником при будущей продаже игрока третьему клубу при уплате комиссии, равной 10% от суммы транзакции. Я ценю ваше внимание к вышеизложенному и любые предложения с вашей стороны. Как только мы определим лучший юридический путь для клуба, я напрямую свяжу ваш юридический отдел с моим юристом, чтобы определить текст соглашения".

Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 15 миллионов евро.