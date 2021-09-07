«Это шанс всей моей жизни». Кофрие поделился своим восторгом от перехода в «Спартак»

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, недавно перешедший в «Спартак», рассказал о своих впечатлениях. По словам 24-летнего футболиста, он почувствовал огромную разницу по сравнению с бельгийским футболом.



«Если бы не использовал этот, то жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность не предоставляется два раза, — приводит слова Кофрие La Province. — Переход в «Спартак» — шанс всей моей жизни, поэтому я не мог не согласиться.

Не хотел бы говорить что-то плохое про бельгийский футбол, в котором я не представлял, что означает играть в топ-клубе. «Спартак» — это просто другой мир. Грандиозная разница видна во всем — инфраструктуре, работе клуба, тренировках. В этом во всем целая пропасть.

В «Спартаке» все работает так, чтобы игрок фокусировался только на футболе и не думал больше ни о чем. У иностарнцев даже есть водители, которые привозят их на тренировки".

Также Кофрие затронул тему зарплаты и добавил, что для него этот вопрос не был в приоритете.

«Финансовая сторона также была очень важной для меня, но этот момент не был ключевым, — сказал футболист. — Главное — я буду играть в большом чемпионате, в Лиге Европы мы сыграем с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Моей детской мечтой было сыграть в еврокубках.

Понимаю, что меня ждет конкуренция, что потребует постоянного прогресса. Однако я и раньше работал каждый день, чтобы оказаться в большом клубе. Этот момент пришел. Возможно, мне еще нужно время для адаптации.Зимой будет холодно, но я смогу привыкнуть".

Футболист также рассказал, что его семья осталась на родине, а близким сложно приехать из-за санитарных правил.

«Моему старшему сыну уже четыре с половиной года, он начинает многое понимать. Я объяснил ему, почему должен уехать, но это было довольно сложно. Визу в Россию сейчас получить трудно из-за санитарных ограничений. Однако уверен, что постепенно все образуется», — заключил Кофрие.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кофрие принял участие в пяти матчах за «Сент-Трюйден». «Спартак» объявил о трансфере футболиста 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под третьим номером.