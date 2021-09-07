Крицюк рассказал о первых днях в «Зените»
Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после первых дней в команде.
— Как вы оцениваете свою текущую форму?
— Я полностью прошел предсезонную подготовку с «Жил Висенте», отыграл 6 матчей. Моя текущая форма хорошая, но нужно адаптироваться к взаимосвязям с командой, время есть. Дальше все зависит от тренерского штаба. Как посчитают нужным, я на сто процентов готов.
— Общались ли с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским? Как вас встретила вратарская бригада?
— Общался. Тренировались уже вместе. Бригада встретила отлично. Хорошие ребята.
— Какие у вас впечатления о первых днях?
— Сам переход волнителен, потому что это большой вызов для меня. Рад был здесь. Впечатления только позитивные. С тренерским штабом мы общались, но многое еще не обсудили. На данный момент у нас мало игроков тренируется, но штаб делает все, чтобы я быстрее адаптировался.
2 сентября «Зенит» объявил о переходе 30-летнего Крицюка в команду из португальского «Жил Висенте».
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