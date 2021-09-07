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Крицюк рассказал о первых днях в «Зените»

14:26
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после первых дней в команде.

— Как вы оцениваете свою текущую форму?

— Я полностью прошел предсезонную подготовку с «Жил Висенте», отыграл 6 матчей. Моя текущая форма хорошая, но нужно адаптироваться к взаимосвязям с командой, время есть. Дальше все зависит от тренерского штаба. Как посчитают нужным, я на сто процентов готов.

— Общались ли с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским? Как вас встретила вратарская бригада?

— Общался. Тренировались уже вместе. Бригада встретила отлично. Хорошие ребята.

— Какие у вас впечатления о первых днях?

— Сам переход волнителен, потому что это большой вызов для меня. Рад был здесь. Впечатления только позитивные. С тренерским штабом мы общались, но многое еще не обсудили. На данный момент у нас мало игроков тренируется, но штаб делает все, чтобы я быстрее адаптировался.

2 сентября «Зенит» объявил о переходе 30-летнего Крицюка в команду из португальского «Жил Висенте».

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Гоша Чернов все материалы автора

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