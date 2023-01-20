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Сегодня, 11:11

«Истанбул» не связывался с «Динамо» по трансферу Смолова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», «Истанбул» не обращался в «Динамо» по поводу трансфера форварда Федора Смолова. Ранее такую информацию опубликовал портал Nexus Sport.

Турецкому клубу придется сделать очень серьезное предложение, чтобы «Динамо» его рассмотрело.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два гола в пяти матчах Кубка России.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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