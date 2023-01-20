Шалимов посоветовал «Торпедо» приобрести Дзюбу

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал, что думает о приглашении «Торпедо» Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, «Торпедо» надо было рисковать — если был шанс на то, чтобы взять Артема, это стоило делать. Если бы я работал в «Торпедо», сейчас бы, в такой момент, его бы точно взял в команду. Есть время привести игрока в порядок, чтобы он набрал форму. А мотивации у него достаточно, убежден в этом», — сказал Шалимов «РБ Спорту».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.