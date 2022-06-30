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Алаев рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение Кубка лиги

Карен Саркисян
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение Кубка лиги. Он отметил, что важно строго соблюдать требования, выдвигаемые партнерами.

«В вопросе Кубка лиги очень важно соблюсти интересы действующих партнеров, — приводит слова Алаева «Чемпионат». — Рабочая группа по Кубку лиги проделала колоссальную работу, далеко продвинулась в этих вопросах. Но для проведения турнира нужно найти компромисс с действующими партнерами, потому что любое изменение в существующей модели соревнований может повлечь за собой пересмотр текущих договоренностей«.

Он отметил, что должна быть четкая финансовая модель, чтобы клубы понимали, как, сколько и за счет чего они будут получать призовые.

«Решение о проведении Кубка лиги должно быть принято большинством клубов. Любое новое соревнование — сложный процесс. Нам нужно ответить на все существующие вопросы, после чего клубы примут решение, а затем обратятся в Российский футбольный союз с просьбой организовать данное соревнование. Моя задача — отстаивать позицию клубов и минимизировать потенциальные риски», — сказал Алаев.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4741717-aleksandr-alaev-rasskazal-pri-kakih-obstoyatelstvah-vozmozhno-provedenie-kubka-ligi.html
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Александр Алаев
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